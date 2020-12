Weimar: „Tanzen schenken heißt, Lebensfreude verschenken“

Die Tanzwerkstatt Weimar ist wie viele andere Kultur- und Bildungseinrichtungen geschlossen. Das Wintermärchen und der Abschlussball der Jugendpaartanzkurse sind abgesagt. Leiterin Anna Gorbunova bleibt dennoch optimistisch: „Wir lassen den Kopf nicht hängen und arbeiten hart in dieser schwierigen Zeit. Sobald es die Lage wieder zulässt, möchten wir unsere kostenlosen Schnuppertanzwochen anbieten. Ende Januar planen wir ein Neujahrskonzert, um das Erlernte der Wintersaison zu präsentieren!“ Gleichwohl gebe es mitunter Tage, an denen es schwer falle, in eine positive Zukunft zu schauen. Das Team der Tanzwerkstatt hoffe, nach dem Corona-Lockdown sein vielfältiges Angebot wieder anbieten zu können.

„Derzeit laufen die meisten Kurse online. Ein Angebot, das dankbar angenommen wird“, informiert die stellvertretende Leiterin Ricarda Straub-Unger. Unterstützt werden könne die Tanzschule durch den Erwerb von Gutscheinen. „Tanzen schenken heißt, Lebensfreude und Kulturgut verschenken“, so Straub-Unger. Gutscheine könnten für jeden Kurs erworben und trotz Lockdowns telefonisch oder per Mail bestellt werden, sodass sie noch pünktlich zum Fest unter dem Weihnachtsbaum liegen könnte. „Tanzen ist eine Schule für das Leben und bedeutet Gemeinschaft, die wir gerade in dieser Zeit brauchen“, sagt Julia Noack, die derzeit ihr FSJ in der Tanzwerkstatt absolviert. red

www.tanzwerkstatt-weimar.de; info@tanzwerkstatt-weimar.de; Telefon: 03643/ 25 12 244,