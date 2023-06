Weimar: The String Company hebt bei Konzert in Tiefurt einen Schatz

Tiefurt. Programm des Erfurter Ensembles rankt sich um den „Jüdischen Schatz“ und erklingt zur Montagsreihe im Ortsteil.

Klezmer, Gipsy Swing, Celtic Folk und Chanson, so könnte man die musikalische Bandbreite des Erfurter Ensembles The String Company beschreiben. Schon zweimal war es bei den Montagsmusiken in Tiefurt zu Gast und kehrt am 12. Juni zurück. Ab 18 Uhr kann das Publikum einen Liederzyklus um den „Jüdischen Schatz“ von Erfurt erleben. Anklänge jüdischer Musik verbinden sich mit deutschen Texten und erzählen vom berühmten Erfurter Hochzeitsring oder dem Harfenschlüssel. Dabei verwandeln sich historische Gegenstände zu lebendigen Zeugnissen, Stadtgeschichte wird durch Musik lebendig. Eintritt gegen Spende, Besucher sollten bei schönem Wetter an einen Sonnenschutz denken.