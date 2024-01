Weimar Trio unterwegs auf der Estrada der Liebe

Weimar Glockenhell-Engel treten am Dreikönigstag im Mon Ami auf

Am Dreikönigstag kommt das Herren-Trio Glockenhell-Engel wieder im Mon Ami zusammen. Das Dreigespann um Dirk Wendelmuth, Felix Walleitner und Helfried Schmidt spielt am Samstag, 6. Januar, 20 Uhr, ihr Programm „Estrade der Liebe“ in der sie sich ganz der größten alles zwischenmenschlichen Emotionen widmen.

Glockenhell-Engel steigen hinab in die Tiefen und Untiefen der männlichen Seele werden sie genau zum Tage der heiligen drei Könige ausleuchten, heißt es von den Veranstaltern. Dabei immer wieder alles in die Estrade der Liebe oder auch mal knapp daneben. Es wird gesungen im Duett, gebastelt, getanzt, gezaubert und gespielt, da wird Kleinkunst noch wirklich zelebriert. Werke von Manuel Stahlberger, Roy Orbison, Pigor & Eichhorn, Ringswandl oder Helge Schneider werden ganz geschickt auf das Wesentliche reduziert. In den gut sitzenden Anzügen wahren die Glockenhell-Engel jedoch stets ihre Contenance, selbst wenn es um die Estrade der Liebe geht.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 11 Euro, ermäßigt 7 Euro unter www.monami-weimar.de oder in der Tourist-Info Weimar. An der Abendkasse kosten sie dann 14, ermäßigt 9 Euro.