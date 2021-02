Weimar tropft sich frei und will Schnee-Lehren ziehen

Spätestens seit Dienstag ist das schwere Winter-Intermezzo in Weimar Geschichte. Dachdecker, Feuerwehr und Hausmeisterdienste sind noch dabei, Eiszapfen an den Dächern zu beseitigen, damit sie Passanten nicht auf den Kopf fallen. Die Fremdfirmen hatten Dienstagabend ihre letzten Einsätze bei der Schneebeseitigung.

Eine Woche lang hatten fünf Baufirmen in Weimar geholfen, die Schneemassen aus der Stadt zu bringen. Zu ihnen war Montag und Dienstag auch noch die WBB Bau und Beton gestoßen, die sogar auf einen Entgeltvertrag verzichtete.

Den Hut zog der Oberbürgermeister vor den ländlichen Ortsteilen. Dort hatten Firmen und Gewerbetreibende ebenfalls unkompliziert Nachbarschaftshilfe geleistet, ohne auf eine Vereinbarung mit der Stadt zu pochen. „Es ist immer wieder beeindruckend, was diese Ortsteile leisten“, betonte Peter Kleine.

Dennoch müsse Weimar aus der Erfahrung dieses Winters Schlüsse ziehen. Nach zehn Jahren ohne vergleichbare Schneemengen standen keine adäquaten Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Stadtverwaltung griff deshalb auf den Corona-Topf zurück, der für außerordentlich Maßnahmen in der Pandemie gebildet wurde. Immerhin 12.000 Euro wurden pro Tag für Fremdleistungen benötigt, ohne dass die Firmen hohe Preise gefordert hätten.

Neben dem Schnee gilt die Aufmerksamkeit des Kommunalservice jetzt den Gullys und Straßeneinläufen. Das Schmelzwasser muss ablaufen können. Mehrere Tausend gibt es davon im Stadtgebiet, so dass wie bei den Schneemassen oder beim Frühjahrsputz gilt: Ohne Anlieger geht es nicht. Gerade in den Nebenstraßen. Weimars Feuerwehr muss sich zudem auf eine denkbare Hochwassergefahr vorbereiten. Am Dienstag blieben die Pegelstände der Ilm zwar noch unauffällig. Da ab Sonntag jedoch Frühlingstemperaturen bis zu 18 Grad plus angesagt sind, könnte sich das schnell ändern.