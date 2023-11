Weimar: Über die Selbstbestimmung der Frau

Immer wieder demonstrieren vor allem junge Frauen auf der ganzen Welt – hier in Florida – gegen Verbote und Verschärfungen von Abtreibungsrechten.

Weimar. Info-Laden und Ultraviolett veranstalten in Weimar einen Vortrag über den polnischen Abtreibungsdiskurs.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Queerfeminismus für Alle“ wird am Donnerstag, den 30. November, um 19 Uhr, in den Laden, Trierer Straße 5 zu einem Vortrag mit Luise Klatte geladen. Thema ist der polnischen Abtreibungsdiskurs im 20. Jahrhundert mit besonderem Fokus auf der konservative Kehrtwende, die Polen in Abtreibungsfragen seit Anfang der 1990er Jahre genommen hat. Der Eintritt ist frei.

Im Herbst 2020 kündigte das polnische Verfassungstribunal eine Verschärfung der Rechtsprechung zu Schwangerschaftsabbrüchen an. Scheinbar unbeeindruckt von der immensen Protestwelle, die das Land daraufhin erfasste, sowie scharfer internationaler Kritik, trat die Gesetzesänderung Anfang 2021 in Kraft. Seitdem sind Schwangerschaftsabbrüche in Polen nahezu vollständig verboten.

Die Veranstaltung wird vom Info-Laden Weimar und Ultraviolett Weimar, einem intersektional queerfeministisches Kollektiv, organisiert und ist Teil der Veranstaltungsreihe „Queerfeminismus für Alle“. Diese wird vom Lokalen Aktionsplan Weimar, als Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit gefördert.