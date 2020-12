Weimar um 2500 Einwohner gewachsen

Ackerland oder Wohnstandort im Merketal? Die Diskussion dauert an.

Zwischen 2009 und 2019 ist Weimars Einwohnerzahl um 2500 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt gewachsen. Das hat Oberbürgermeister Peter Kleine in seiner Antwort auf eine Einwohneranfrage von Stefan Bertram in der Stadtratssitzung festgestellt. Im Gegensatz zu der von Bertram zitierten Quelle Statista Research Department sei die Einwohnerzahl im genannten Zeitraum von 63.244 auf 65.716 Personen gestiegen. Menschen mit Nebenwohnsitz, die ebenfalls Wohnraum belegen, seien darin noch gar nicht enthalten.