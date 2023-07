Weimar: Umpferstedter Wermutstropfen bei Firmenübernahme

Arbeitsbühnen von Seifert waren 2022 auch beim Beseitigen der Sturmschäden in der Weimarer Gropiusstraße im Einsatz.

Weimar. Lindig steigt bei Seifert Arbeitsbühnenvermietung ein. Standort Umpferstedt wird geschlossen.

Die Lindig Fördertechnik GmbH hat den gesamten Maschinenpark der Seifert Arbeitsbühnenvermietung in Weimar und im Weimarer Land übernommen. Damit geht die Übernahme des Vermietgeschäfts im Bereich Höhenzugangstechnik in diesem Gebiet einher, das zu einer Besonderheit von Seifert gehörte, teilte das Unternehmen Lindig in einer Presseinformation mit.

Die Seifert Arbeitsbühnenvermietung stelle im Zuge dessen ihren Geschäftsbetrieb ein.

Beide Unternehmen seien langjährige Partner im System Lift Verbund, einem Zusammenschluss selbstständiger Arbeitsbühnen-Vermieter, so Lindig weiter. Die Betreuung des Kundenstamms der Seifert Arbeitsbühnenvermietung werde über deren Standorte in Erfurt und Jena erfolgen.

Der Übergabestützpunkt Gelmeroda bleibe erhalten, während der Standort Umpferstedt nicht weiter betrieben werde, informierte das Unternehmen Lindig.

Erweitertere Mietpark bietetmehr als 1000 Arbeitsbühnen

Es schließe mit der Übernahme „eine entscheidende Lücke im West-Ost-Gebiet“. Von Willingen im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg bis Gera sei Lindig bereits vertreten.

Durch den erweiterten Mietpark mit mehr als 1000 Arbeitsbühnen könne das Unternehmen eine noch bessere Versorgung der Kunden gewährleisten.

„Die Übernahme der Arbeitsbühnen der Seifert Arbeitsbühnenvermietung ist ein wichtiger Schritt für uns, um unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen“, sagt Sven Lindig, Geschäftsführer der Lindig Fördertechnik GmbH.

Das Unternehmen Seifert Arbeitsbühnenvermietung hatte seinen Hauptsitz in der Rudolstädter Straße in Gelmeroda. Über den System Lift Verbund vermietete und verkaufte es in ganz Deutschland Arbeitsbühnen.