Weimar: Umsonstladen lässt die Korken knallen

Weimar. Die Weimarer Schenke feiert fünfjähriges Bestehen. Was für eine turbulente Reise das Team hinter sich hat:

„Auch alt ist neu“ – könnte das Motto des Umsonstladens Schenke an der Carl-August-Alle, oberhalb des Buchenwaldplatzes, sein. Freitag feierte der zugehörige Verein sein fünfjähriges Bestehen.

Dabei geht es hier weder um alten Trödel noch um reine Sozialhilfe. Vielmehr versteht man sich als soziales und ökologisches Projekt, dazu gedacht die endlichen Ressourcen unseres Planeten nicht durch endlose Neueinkäufe auszuschöpfen. Doch was macht einen Umsonstladen eigentlich aus?

Vielfältige Auswahl, gute Qualität und das Beste daran – es ist alles völlig gratis, erklärt Stefan Doose, stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins. Finanziert wird das ganze durch freiwillige Spenden. Seien es Geld oder Unterstützung materieller oder personeller Natur. Willkommen ist dabei wirklich jeder, der Lust hat, Lieblingsstücken ein zweites Leben zu ermöglichen, sich einfach nur mal umschauen oder ein wenig mit den ehrenamtlichen Helfern plaudern möchte.

Konzept steht für Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Kultur

Die Ziele dieser Läden sind vielfältig. Im Fokus ist dabei der ökologische Aspekt, Liebhaberstücke finden durch die Umsonstläden eine neue Heimat. Auch soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Second-Hand nichts Minderwertiges ist. Im Gegenteil es ist eine fabelhafte Alternative zur aktuellen Wegwerfgesellschaft. Die Schenke sieht sich auch als sozialer Treffpunkt und Ort des kulturellen Austauschs sowie als Möglichkeit, auch Menschen mit wenig Geld einen schönen Einkaufsbummel zu ermöglichen.

Wie einst Apple starteten auch wir in einer Garage, erinnert sich Stefan Doose. Erstmalig rollte das Tor am 15. April 2018 auf, und die Idee wurde direkt gut angenommen. Sogar ein einbalsamiertes Rotkehlchen fand hier ein neues Zuhause. Jeden zweiten Sonntag freuten sich die Besucher über neue Schätze. Ein halbes Jahr später gründete sich der Förderverein. Dann kam der Schock. Im Zuge einer Haussanierung musste die Garage geräumt werden. Als Notlösung wurden Stände auf Flohmärkten organisiert. Ein Jahr später bezogen die Ehrenamtler ein neues Quartier in der alten Feuerwache. Aber auch da konnten sie keine Heimat mit ihrem Laden finden. Die dortige Sanierung zwang sie erneut umzuziehen, diesmal in die Carl-August-Alle, wo ihre „Reise“ vorerst endet. Hier richteten sie sich mit tatkräftiger, freiwilliger Hilfe ein und fühlen sich sehr wohl.

Jetzt hat der Umsonstladen an drei Tagen in der Woche geöffnet. Eingekauft werden kann in der Schenke mittwochs von 16 bis 20, freitags von 14 bis 18 und sonntags von 12 bis 18 Uhr, genau in diesem Zeitraum werden auch dankbar Sachspenden angenommen.

Dabei ist es wichtig, dass die Spenden gut erhalten, trag- und benutzbar sind, größere mengen an Spenden vorher abgesprochen werden und es momentan leider keinen Platz für größere Objekte gibt. Aber auch hier ist eine Lösung in Sicht. Ein zweiter Laden mit mehr Platz, Workshops für alle Interessierten und eine Nasch-Schenke, wo jeder ein Obst pflücken oder Kräuter sammeln kann, sind Ideen, die in Zukunft umgesetzt werden sollen.

Doch auch jetzt schon ist die Auswahl vielfältig. Studenten suchen ihr neues Retro-Outfit aus, Geflüchtete erfreuen sich an den üppigen Bücherregalen und Touristen finden einen Ersatz für ihr vergessenes Ladekabel.

Vielfältige Unterstützung und Herzblut für Weimarer Projekt

Dabei ist die Kundschaft genauso kunterbunt wie die Mitarbeiter. Dank einer Partnerschaft mit dem Jugendförderverein können hier Jugendliche ihre Sozialstunden ableisten und Gefallen an wohltätiger Arbeit finden. Heike Uhlich hat hingegen vom Arbeitsamt den Tipp bekommen, mal bei der Schenke anzufragen, und jetzt ist sie überglücklich mit ihrer neuen Beschäftigung. Der Auszubildende Alexander Kretzschmar kam als Kunde in den Laden, bemerkte Kommunikationsprobleme aufgrund einer Sprachbarriere und sprang direkt helfend mit ein. Jetzt ist er fast jede Woche da, um mit anzupacken. Und so hat jeder hier seine ganz persönliche Geschichte, warum er dieses Projekt mit Herz und Seele unterstützt.

Zusammen feierten sie fünf Jahre Krisenmanagement, egal ob Umzüge, Lockdowns oder Sanierungen, hier wurde alles mit Kreativität und einer Menge Hingabe überstanden. Gemeinsam zeigt das Team der Schenke, wie Nachhaltigkeit und Gemeinschaft praktisch und erfolgreich umgesetzt werden kann.