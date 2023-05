Weimar: Ungewöhnliches Buchgeschenk und Lesung bei „LebensArt“

Weimar. Schwerstbehinderter und sein Vater waren auf einer abenteuerlichen Deutschland-Tour.

Am Rande der jüngsten Baumpflanzung zur Aktion 1000 Buchen übergab die Vorsitzende des Weimarer Lebenshilfe-Vereines, Claudia Geiken, das Buch „Ich berühr den Himmel – im Rollstuhl durch Deutschland“ an Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk). In dem Buch beschreibt der Autor Arnold Schnittger eine Reise zu Fuß mit seinem schwerstbehinderten Sohn Nico einmal längs durch Deutschland. „Ein abenteuerliches Unterfangen mit vielen schönen Begegnungen, aber mit ebenso vielen Hemmnissen und Widrigkeiten“, erläuterte Claudia Geiken. Auch in den Anekdoten aus dem Alltag über Erfahrungen von „behinderten“ Eltern mit Krankenkassen und Ämtern würden sich sicherlich zahlreiche Familien wiederfinden.

„Der Anlass der Baumpflanzung eignete sich für dieses Geschenk an den Bürgermeister, denn neben dem Erinnern an die Opfer und Verstorbenen der Vergangenheit muss man auch an die Menschen im Hier und Jetzt denken“, betonte Geiken. „Und gerade in Sachen Unterstützung für Menschen mit hohem Pflege- und Assistenzbedarf und deren Familien gibt es noch eine Menge zu tun.“ Arnold Schnittger kommt zur „Woche der pflegenden Angehörigen“ am 4. Juli um 19 Uhr zu einer Lesung in den Laden „LebensArt“ am Palais. Der Eintritt ist frei.