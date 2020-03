Weimar. Stadt reagiert sofort auf die erste bestätigte Corona-Infektion in Weimar. Allgemeinverfügung bis 19. April 2020

Weimar untersagt Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern

Mit einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Weimar auf die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus in der Stadt reagiert. Um die Ausbreitung einzudämmen, wurden vorübergehende Maßnahmen ergriffen. So sind Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen untersagt. Dazu gehören auch Sportveranstaltungen, Messen und Ausstellungen. Betroffen sind unter anderem Rainald Grebe, Torsten Sträter und den Deutschen Richter- und Staatsanwaltstag in der Weimarhalle (www.weimarhalle.de). Das DNT hat für Mittwoch eine Entscheidung angekündigt.

Rückkehrer aus Risikogebieten wie Südtirol oder Südkorea wurden für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr verpflichtet, sich ausschließlich in ihren Wohnungen oder Wohngrundstücken aufzuhalten. Als Risikogebiete gelten dabei die vom Robert-Koch-Institut (www.rki.de) festgelegten Gebiet.

Rückkehrer, die sich in den Risikogebieten aufgehalten haben und Erkältungssymptome wie trockenen Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit oder Atemprobleme haben, wurden verpflichtet, unverzüglich telefonisch den Hausarzt, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116117) oder die Hotline der Stadt Weimar (Tel. 762555) zu kontaktieren. – Die Allgemeinverfügungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020.