Weimar verdoppelt Zahl seiner Sirenen

Weimar 14 Anlagen gibt es jetzt in Stadt und Ortsteilen. Weitere sollen demnächst hinzukommen

Trotz Warn-Apps und Cell Broadcast: Sirenen bleiben elementar für den Bevölkerungsschutz. Sie sollen auch nachts Menschen alarmieren, wenn Rundfunkgeräte ausgeschaltet oder Smartphones nicht direkt zur Hand sind. Um für den Katastrophenfall vorzusorgen, wurde die Zahl der Sirenen in Weimar und seinen Ortsteilen 2023 verdoppelt. Zu den sieben Bestandssirenen sind sieben Anlagen hinzugekommen. Wichtig für Anwohner: Der monatliche Probealarm wechselt ab Februar den Wochentag.

Mit dem monatlichen Probealarm wurde die Funktionstüchtigkeit der Sirenen getestet. Der Alarmton erklingt ab Februar 2024 immer am ersten Mittwoch des Monats um 11 Uhr. Ziel der Terminverschiebung sei es, so die Stadtverwaltung, an einem Werktag mehr Menschen zu erreichen. Weimar hat eine hohe Anzahl von Pendlerinnen und Pendlern, die von außerhalb des Stadtgebietes kommen. Auch diese Menschen sollen erreicht und für die unterschiedlichen Sirenentöne sensibilisiert werden.

So klingt eine Bevölkerungswarnung

So ertönt am ersten Mittwoch des Monats ein Ton von zwölf Sekunden Dauer. Drei Töne von je zwölf Sekunden Dauer mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen sind ein Feueralarm. Sechs Töne von je fünf Sekunden Dauer mit je fünf Sekunden Pause zwischen den Tönen signalisieren eine Bevölkerungswarnung. Dann gilt es, Ruhe zu bewahren und ein Gebäude aufzusuchen, in dem alle Fenster und Türen geschlossen werden. Danach sollen Durchsagen über Rundfunkgeräte und Apps abgewartet werden. Außerdem braucht es im Notfall Mund-zu-Mund-Propaganda. Warnungen und Durchsagen sollen an Nachbarn und Passanten weitergegeben werden. Vor allem aber sollen ältere Menschen, jene mit Behinderungen sowie ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Nachdruck gewarnt und unterstützt werden. Eine Minute Dauerton signalisiert Entwarnung.

Finanziert wurde die Beschaffung und Installation der neuen Sirenen mit Fördermitteln des Bundes und des Landes Thüringen. Der Bund bezuschusste die Maßnahme der Stadtverwaltung mit 88.950 Euro. Bleiben rund 61.000 Euro an den Gesamtkosten von rund 150.000 Euro. Bauausführende Firma war die Hörmann Warnsysteme GmbH. In den kommenden Jahren soll die Abdeckung mit Sirenen in Weimar weiter erhöht werden, damit noch mehr Menschen erreicht werden können.

Nächster bundesweiter Warntag im September

Auslösen kann die Sirenen die zuständige Leitstelle oder die Einsatzzentrale der Weimarer Feuerwehr. Die Sirenen sollen zukünftig auch über den Digitalfunk an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angebunden werden. Damit soll eine schnelle bundesweite Warnung möglich sein. Das MoWaS wird im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland durch die Bundesländer in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betrieben.

Die zuständige Leitstelle kann die Sirenen in Weimar auslösen (Archivbild). Foto: Martin Kappel

Bundesweit gibt es zwischen 35.000 und 40.000 Sirenen. Erst in den letzten Jahren hat man begonnen, sich einen Überblick über ihre Standorte zu verschaffen und errichtet bundesweit neue Sirenen. Der nächste Warntag in Deutschland, bei dem neben Sirenen auch Mobiltelefone, Radio- und Fernsehsender warnen, findet im September 2024 statt.