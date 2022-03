Vereint gegen Klimawandel vor der eigenen Haustür in Weimar

Weimar. Das neue Kursangebot der Volkshochschule beginnt bundesweit am 24. März. Anmeldeschluss ist am 10. März.

Bis zum 10. März können sich Interessierte noch für den neuen Volkshochschul-Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ anmelden. Er beginnt am 24. März bundesweit in 128 Kommunen und wendet sich an alle, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlich zu machen.

Der innovative Kurs vermittelt an sechs Abenden wissenschaftliche Grundlagen zu Klima und Klimawandel. Darüber hinaus gebe er Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz bis hin zur Ernährung. Die erfolgreiche Teilnahme wird mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Der Kurs läuft ab dem 24. März donnerstags von 18 bis 21 Uhr sowie am 28. April online. Die Unkosten betragen 25 Euro. Anmeldungen in der Geschäftsstelle oder online.

www.vhs-weimar.de