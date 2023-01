Weimar: Verkehrsinseln auf Nord-Süd-Magistrale kehren zurück

Weimar. Der Wiedereinbau an der Meyerstraße führt zu Verkehrsbehinderungen.

Für den Wiedereinbau von Verkehrsinseln gibt es ab Mittwoch, 1. Februar, Behinderungen an der Kreuzung von Friedrich-Ebert- und Meyerstraße. Die Zufahrt von der Haupt- in die Nebenstraße ist dadurch nicht möglich, teilte die Stadt mit. Somit werde die Meyerstraße beidseitig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße zur Sackgasse. Umgeleitet wird über die Carl-von-Ossietzky-Straße. Der Einbau ist bis Freitag nächster Woche, 10. Februar, vorgesehen.