Mit einer neuen Allgemeinverfügung will Stadtverwaltung Weimar die Corona-Einschränkungen über den Jahreswechsel hinaus verlängern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Damit bleiben in medizinischen Einrichtungen und am Arbeitsplatz Mund-Nase-Bedeckungen Pflicht, wenn kein Abstand von 1,5 Metern gehalten werden kann. Getragen werden müssen sie außerdem von Kunden und Händlern auf Wochenmärkten und an Verkaufsständen. In Lebensmittelgeschäften sind sie für Mitarbeiter Pflicht, wenn es keine Schutzwände gibt.

Vorsorge trägt die Verfügung bereits für die möglich Wiedereröffnung von Hotels und Gaststätten, wo drinnen in öffentlichen Bereichen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen ist. Zudem bleibt es bei der Erfassung der Kontaktdaten. Bei privaten Veranstaltungen, Zusammenkünften, Feiern und ähnlichem gelten als Grenze weiter 10 Personen aus maximal zwei Haushalten.

Die Regeln gelten, sofern das Land nicht schärfere Beschränkungen erlässt.