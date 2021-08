Weimar: Vernissage in Galerie Markt 21

Weimar. Olaf Weber, emeritierter Bauhausprofessor, und Wortakrobat Michael Geyersbach stellen in der Galerie Markt 21 gemeinsam aus.

„Ein Veilchen, Schulter an Schulter“ ist der Titel der nächsten Ausstellung in der Galerie Markt 21 zu Weimar, die am Freitag, 13. August, um 20 Uhr eröffnet wird. Unter dem gleichen Titel hat Olaf Weber, emeritierter Bauhausprofessor für Ästhetik, seinen ersten Gedichtband in der Edition Muschelkalk veröffentlicht. Eine Auswahl der Gedichttexte setzt der Künstler in der Galerie „verräumlicht“ ins Bild, als Layouter wirkt dabei Jay Rutherford. Als gleichgesinnten Gegenpart hat Olaf Weber den Wortakrobaten Michael Geyersbach als Mitaussteller eingeladen, der aus dem Fundus seiner Tageblätter schöpft.