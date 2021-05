Weimar: Vorträge zu Firmen-Historien

Weimar. Annette Seemann blickt in einer Online-Reihe auf interessante Firmengeschichten von der Gründung bis heute

In einer Online-Vortragsreihe der Volkshochschule (VHS) stellt Annette Seemann sechs Wirtschaftsunternehmen aus Thüringen seit ihrer Gründung und damit ihr Wirtschaften in unterschiedlichen politischen Systemen vor: den Beltz Verlag sowie die Schokoladenfabrik Mauxion Saalfeld am 11. Mai, die Uhrenfabrik der Gebrüder Thiel, heute Gardé-Ruhla-Uhren und Feinmechanik GmbH, sowie die Maxhütte Unterwellenborn am 19. Mai, ferner Carl Zeiss und Otto Schott in Jena am 26. Mai. Beginn: 18.30 Uhr. Anmeldung für den Zugang zwei Arbeitstage vorher.

Kontakt unter Telefon: 03643/885815oder vhs-weimar.de