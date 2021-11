Weimar: Vortrag spannt Bogen von Goethe bis zu Rolling Stones

Die Goethe-Rezeption im Nationalsozialismus ist das Thema eines Vortrages am 16. November im Goethe-Nationalmuseum.

Weimar. Psychiater und Psychoanalytiker spricht am 16. November im Haus am Frauenplan über die künstlerische Bewältigung des Bösen.

Zum Vortrag „,Sympathy for the Devil‘. Die künstlerische Bewältigung des Bösen bei Goethe, Freud und den Rolling Stones“ samt Gespräch lädt die Goethe-Gesellschaft ein. Zu Gast ist am Dienstag, 16. November, ab 18 Uhr im Festsaal des Goethe-Nationalmuseums der Psychiater und Psychoanalytiker Rainer M. Holm-Hadulla. Er verfasste auch die Psycho-Biographie „Leidenschaft – Goethes Weg zur Kreativität“.

Bei freiem Eintritt (3G+-Regel) sind Spenden erbeten. Anmeldung: goetheges@aol.com oder 03643/545197.