In Weimar wurden erneut Wahlplakate in Brand gesetzt. (Symbolbild)

Weimar: Wahlplakate erneut in Brand gesetzt

Weimar. Erneut wurden in Weimar Wahlplakate in Brand gesetzt. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf 50 Euro.

In Weimar, im Bereich der Ettersburger Straße und Rießnerstraße wurden am Sonntagabend erneut Wahlplakate in Brand gesetzt.

Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 50 Euro. Hinweise zu den oder dem Täter liegen derzeit noch nicht vor.

