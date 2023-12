Weihnachtsmarkt Weimar: Weihnachtszauber in Siedlersfreud

Siedlersfreud Am dritten Advent lockten die Vereinsmitglieder zum nun schon traditionellen Siedlerweihnachtsmarkt

Am vergangenen Samstag mischte sich im Vereinsgelände von Siedlersfreud der Duft von frisch gebackenen Waffeln mit dem Aroma der obligatorischen Bratwürste – Weihnachtsmarkt war angesagt. An liebevoll gestalteten Verkaufsständen wurden Weihnachtsschmuck und Dinge für außergewöhnliche, aber auch praktische Geschenke angeboten. Im Innenbereich des Siedlerheimes plauderten Senioren bei Kaffee und Stollen, während die Jüngsten sich mit der bunten Gestaltung von Lebkuchen beschäftigten, um so die Zeit bis zum Eintreffen des Weihnachtsmanns zu überbrücken. Unter den vielen verschiedenen Darbietungen war auch der Siedlerchor mit alten Weisen weihnachtlicher Lieder.