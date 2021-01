Weimar: Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg in Weimar von 243,76 auf 246,83.

Weimar. Acht neue Infektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind dem Weimarer Gesundheitsamt mit Stand Montag, 10 Uhr, in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Jeweils zwei neue Infektionen mit SARS-CoV-2 gehen den Angaben zufolge auf das familiäre Umfeld beziehungsweise den Arbeitsplatz zurück. In einem Fall sei das Virus in einer Klinik übertragen worden. Die Ermittlung der Ansteckungswege bei weiteren Fällen sei noch nicht abgeschlossen.

Angesichts von 23 Weimarern, die zum Meldezeitpunkt als wieder genesen eingestuft wurden, sind 279 (-16) aktiv infizierte Weimarer bekannt. Davon müssen 17 (+1) stationär behandelt werden. Im Verlauf der Pandemie sind 54 (+1) Menschen aus der Kulturstadt im Zusammenhang mit Corona verstorben. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht von 243,76 auf 246,83 an.