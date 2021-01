Weimar weitet Schutzmaßnahmen für Pflegeheime aus

Die besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Senioreneinrichtungen erhalten zusätzliche Unterstützung durch die Stadt Weimar. Corona-Blog: Thüringen muss Impfplan anpassen – Schnelltests für Unternehmen

Eigenen Angaben zufolge stellt die Kassenärztliche Vereinigung seit diesem Dienstag eine Pflegfachkraft bereit, die alle in Weimar ansässigen Pflegeeinrichtungen dabei unterstützt, die vom Gesundheitsamt vorgegebenen Hygieneregelungen umzusetzen.

Darüber hinaus kündigte die Stadt Schulungen von ambulanten Pflegediensten durch das Gesundheitsamt an. Dort gebe es die meisten Informationslücken, beispielsweise zum Impfen, habe die Stadt festgestellt. Für Mittwoch, 20. Januar, sind deshalb Vertreter aller ambulanten Pflegedienste ins Gefahrenschutzzentrum eingeladen.

"Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um ältere Menschen zu schützen", sagte Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) und ergänzte: "Was Corona anrichten kann, haben wir bereits in einem Pflegeheim in Weimar sehen müssen." Gemeint ist das Azurit-Haus Weimarblick, in dem mehr als 30 Bewohner im Zusammenhang mit Corona gestorben sind.

Die Bundeswehr hat ihren Einsatz im Pflegeheim an der Lützendorfer Straße beendet. Neun andere Soldaten unterstützen seit Dienstag das Kursana-Domizil in der Leibnizalle, wo es allein unter den Bewohnern mehr als 20 Corona-Infektionen gegeben hat.