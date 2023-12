Weimar: Wer war die Hexe von Buchenwald wirklich?

Weimar. Historikerin Alexandra Przyrembel stellt in Weimar ihr Buch über Ilse Koch vor. Diese gelte zu Unrecht als „Sonderfall der deutschen Geschichte“.

Ilse Koch ist als die „Hexe von Buchenwald“ in die Geschichte eingegangen. Als Ehefrau des KZ-Kommandanten Karl Koch soll sie Gefangene des nationalsozialistischen Lagers gequält und sexuell missbraucht haben. Historikerin Alexandra Przyrembel geht dem Mythos in ihrem Buch „Im Bann des Bösen nach“. Dieses stellt sie am Donnerstag, 7. Dezember, 19 Uhr, in der Literaturetage in der Eckermann-Buchhandlung vor.

Alexandra Przyrembel löst sich von dem Bild der Frau als „Sonderfall der Geschichte“, ordnet die Figur Ilse Koch laut Ankündigung kritisch in die unterschiedlichen Phasen der deutschen Geschichte ein. Die Autorin zeige, wie die Skandalisierung einer Figur den Diskurs über das NS-System überlagere und somit zu einer Entlastung der deutschen Gesellschaft führe.