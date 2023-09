Weimar West feiert mitten im Grünen

Auch das Wohnlabor der Klassik-Stiftung schlug am Samstag beim Fest in West auf.

Weimar. Das Stadtteilfest von Weimar West ging bei der zwölften Auflage am vergangenen Samstag erstmals im Stadtteilpark über die Bühne.

Da sage noch einer, in Weimar West sei nichts los: Mit dem „Tanz in den Westen“ und Livemusik von „Borderline“ hatte sich der Stadtteil in die Sommerferien verabschiedet. Mit einem Hüpfburgenfest meldete er sich vor zwei Wochen aus dem Urlaub zurück. Am Samstag erlebte Weimar West nun die zwölfte Auflage seines Stadtteilfestes, zu dem Quartiersmanagement und Ortsteilrat einluden.

Als Veranstaltungsort feierte diesmal der Stadtteilpark Premiere. Mitten im Grünen präsentierten sich zahlreiche Mitwirkende mit Informations- und Mitmachständen: das „Kinderland“, der Kindergarten „Sonnenschein“, die Schulsozialarbeit, das Lebenshilfe-Werk, das Wohnlabor der Klassik-Stiftung, das Stadtteilbüro der Linken mit Popcorn und roter Brause, die Feuerwehr mit Technik zum Schauen, das Mehrgenerationenhaus, das Awo-Sozialraumteam, das SOS-Beratungszentrum, Weimars Boxverein, die Caritas, der Jugendclub „Kramixxo“ und die Firma IBU-tec.

Das Unternehmen aus Ehringsdorf gehörte mit der Firma Desay SV, der Wohnstätte, der TAG wohnen+ und der Weimar GmbH zu den Förderern des Programms, nutzte darüber hinaus aber auch die Gelegenheit, sich beim Fest zu präsentieren. Aktuell sind am IBU-tec-Hauptstandort Weimar 160 Mitarbeiter beschäftigt. Geht es nach Personalleiterin Christiane Bär, dürften es noch einige mehr sein, auch Quereinsteiger. Unter den fünf neuen Azubis, die in diesem Jahr bei der Firma begannen, finden sich auch junge Leute aus Weimar West.

Freilich kam beim Stadtteilfest auch die Kurzweil nicht zu kurz – ob bei Clownerie, beim Kinderschminken, Spielangeboten oder am Eiswagen. Und bis 22 Uhr konnten die Besucher den Sommerabend bei DJ-Musik genießen.