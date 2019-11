Luftbild der Kläranlage in Tiefurt. Sie liegt im Osten der Stadt. Ohne Umrüstung oder Neubau im Grammetal müssten die Abwässer der westlich gelegenen Gemeinden hierher umgeleitet werden.

Zweckvereinbarung mit Isseroda und Nohra soll in zwei Jahren auslaufen. Schlachthof-Wegfall ist nicht zu kompensieren

Weimar will Abwasservertrag mit Nohra und Isseroda kündigen

Weimar. Seit Monaten wird im Grammetal darüber diskutiert. Jetzt macht Weimar ernst. Den Ausschüssen des Stadtrates liegt ein Beschlussentwurf vor, nach dem Weimar die Zweckvereinbarung über die Abwasserentsorgung der Gemeinden Nohra und Isseroda kündigen soll. An einem Mehrheitsbeschluss zweifelt niemand. Und dennoch gibt es warnende Stimmen.

Weimars Oberbürgermeister hieß noch Volkhardt Germer, als die Stadt und die Gemeinden Nohra und lsseroda am 27. Mai 2004 die Zweckvereinbarung zur Abwasserentsorgung schlossen. Es ging vor allem darum, den Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu senken und einer wirtschaftlichen Einheit zu übertragen. Nohra und Isseroda konnten die Abwassergebühren auf Weimarer Niveau senken, die Abwasserbeiträge abschaffen und zurückzahlen.



Weimar bekam Fördermittel in Höhe von 8,5 Millionen Euro für Investitionen und übernahm das Anlagevermögen von Nohra und Isseroda zur Abwasserbeseitigung. Seit 2014 ist die Bindungsfrist für die heute 15 Jahre alten Verträge abgelaufen. Die entscheidende Änderung trat aber mit der Schließung des Schlachthofes ein. Denn er bestimmte die Dimension der Kläranlage Nohra.

Als die Schlachtung endete, wurden die Konsequenzen noch technisch aufgefangen. Als jedoch der gesamte Betrieb eingestellt wurde, fehlten der Anlage 42.000 Einwohnergleichwerte. Private Haushalte und Unternehmen in beiden Gemeinden leiten nur Abwasser in der Dimension von 3000 Einwohnergleichwerten in die Kläranlage ein. Neben den fehlenden Erlösen gibt es nun technologische Probleme.

Bereits vor der Schlachthofschließung waren die Aufwendungen des Weimarer Abwasserbetriebes in Nohra und Isseroda größer als die Erträge. Knapp 114.000 Euro soll der Jahresverlust 2018 betragen haben. Mit dem Wegfall der Schmutzwassererträge 2019 summiert sich das Minus auf über 242.000 Euro, rechnet der Betrieb den Weimarer Stadträten vor. Die Werkleitung rechnet mit Investitionen von sechs bis acht Millionen Euro zum teilweisen Rück- oder Umbau der Kläranlage oder zur Überleitung der Schmutzwässer in eine andere Kläranlage.

Der Werkausschuss hat deshalb bereits im Oktober dem Stadtrat die Kündigung der Zweckvereinbarung zum 31. Dezember 2021 empfohlen. Das sei vertragsgemäß. Der städtische Eigenbetrieb könne nicht Kosten, die jenseits des Stadtgebietes entstehen dauerhaft auf den Weimarer Gebührenzahler umlegen. – Im Bau- und Umweltausschuss gab es zuletzt dennoch Einwände. Die Kündigung sehe aus wie eine Retourkutsche, weil sich Nohra und Isseroda gegen eine Eingemeindung nach Weimar entschieden haben.