Weimar will Rinder-Virus fernhalten

Mit einer Allgemeinverfügung hat das Veterinäramt der Stadt Weimar verbindliche Regeln für Rinderhalter auf dem Boden der Kulturstadt und ihrer Ortsteile festgelegt. Insbesondere ist darin geregelt, unter welchen Umständen es überhaupt erlaubt ist, neue Tiere ins Stadtgebiet zu bringen. Außerdem legt die Verfügung verbindlich Verpflichtungen für die Untersuchung der Rinder fest.



Mit den Maßnahmen soll verhindert werden, dass die Bovinen Virus Diarrhoe (BVD) in hiesige Rinderbestände gelangt, betonte die Stadtverwaltung. Rinderhalterinnen und Rinderhalter hat sie aufgefordert, die Allgemeinverfügung sofort umzusetzen. Sie tritt am 12. Januar in Kraft.

Hintergrund ist, dass seit dem 1. Januar dieses Jahres in Thüringen nur noch Rinder gehalten werden dürfen, die aus sogenannten BVD-unverdächtigen Beständen stammen.

Die Rinderkrankheit zählt zu den verlustreichsten Virusinfektionen in den Beständen und wird durch das sogenannte Pesti-Virus ausgelöst. Sie gilt deshalb als tückisch, weil sie sich wegen oft ausbleibender Symptome zunächst häufig unbemerkt ausbreitet, aber gerade bei der Erkrankung von trächtigen Tieren hohe wirtschaftliche Schäden verursachen könne.

Die Weimarer Verordnung steht bereits im Internet.

https://stadt.weimar.de/nc/aktuell/