Weimar wirbt gezielt um Pendler und Rückkehrer

Alltägliches Bild für Berufspendler: Auch in Zeiten von Lockdown und Homeoffice bleibt die Zahl der Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit weite Strecken zurücklegen, auf einem hohen Level.

Weimar. Professionelle Unterstützung kommt am 21. Mai durch ein digitales Angebot der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung.

Der nächste Pendler- und Rückkehrertag der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff) findet am 21. Mai in Weimar statt – und zwar digital. „Ich freue mich, dass der etablierte Pendler- und Rückkehrertag der Thaff erstmals digital in Weimar Station macht. Die Stadt hat eine vielfältige Branchenstruktur und ist ein attraktiver Ort zum Arbeiten und Leben“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Mit interessanten Job- und Karriereangeboten wolle die Stadt ehemaligen Thüringern die Heimat „wieder schmackhaft machen“, fügte er hinzu.

Per Videokonferenz oder Telefon können sich Fachkräfte über die Chancen des regionalen Arbeitsmarktes informieren und Tipps zur Jobsuche und Gestaltung von Bewerbungsunterlagen erhalten, erläuterte die Stadt. Der Pendler- und Rückkehrertag sei damit eine ideale Gelegenheit für Pendelnde, interessierte Rückkehrende sowie potenzielle Zuwandererinnen und Zuwanderer, um sich bei der Thaff und der Wirtschaftsförderung der Stadt und ihren Partnern schnell und kompakt über ihre berufliche Zukunft in der Region zu informieren. Partner dabei sind das Amt für Wirtschaft und Märkte, die Agentur für Arbeit, die IHK, die Handwerkskammer und die Parität Thüringen.

Freitag, 21. Mai, 15 bis 20 Uhr; www.thaff-thueringen.de/pendlertage