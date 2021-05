Weimar zählt Fahrrad-Kilometer

Fürs Radeln in Weimar warben am Samstag unter anderem Anne Bellmann, Stanislaw Sedlacik und Tobias Keppler.

Weimar. Zum siebenten Mal beteiligt sich Weimar bis zum 11 Juni an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“.

Die Kulturstadt zählt wieder Kilometer: Vor dem Bauhaus-Museum startete Weimar am Pfingstsamstag in seine siebente Stadtradel-Saison. Bis zum 11. Juni sind alle Einwohner der Stadt dazu angehalten, sich möglichst oft aufs Fahrrad zu schwingen und die zurückgelegten Distanzen dem Weimarer Wettbewerbskonto gutschreiben zu lassen.

Einmal mehr soll das Stadtradeln das eigene Wohlbefinden steigern und mit dem Umstieg vom Auto aufs Fahrrad klimafreundliche Fortbewegung fördern – und das am besten in Gemeinschaft. Denn das bundesweit ausgetragene Stadtradeln ist erster Linie ein Teamwettbewerb, zu dem sich Familien, Freunde, Vereine oder auch Arbeitskollegen anmelden können. Registrieren kann man sich, so lange der Wettbewerbszeitraum läuft.

Drei Varianten gibt es hierfür: Wer die analoge bevorzugt, kann sich über Tobias Keppler von der städtischen Stabsstelle für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie Papiermeldebögen besorgen, auf denen er die gefahrenen Radkilometer auf Vertrauensbasis einträgt und anschließend abgibt. Online kann seine Kilometerleistung verewigen, wer sich auf der Website www.stadtradeln.de/weimar registriert. Und schließlich besteht die Möglichkeit, sich die Stadtradeln-App aufs Handy zu laden. Diese registriert nicht nur die puren Kilometer, die man getreten hat. Über diese werden auch Daten zum Fahrverhalten unterwegs erhoben: etwa zu den Wartezeiten an Ampeln, zur Geschwindigkeit und zu den zurückgelegten Routen inklusive beliebter Schleichwege. Von diesen Ergebnissen, die von der TU Dresden ausgewertet werden, erhofft sich die Stadt Weimar Erkenntnisse zur eigenen Radverkehrsplanung. Allerdings muss kein App-Nutzer fürchten, dass damit womöglich konkrete Schwachstellen in seinem Fahrverhalten aufgedeckt werden. Die Daten werden komplett anonymisiert,

Bis Sonntag haben sich bereits 631 Fahrerinnen und Fahrer in 68 Teams angemeldet. Neu diesmal ist das Schulradeln, an dem sechs Weimarer Schulen teilnehmen.