Weimar zeigt große Hilfsbereitschaft für Erdbeben-Opfer

Weimar. Soli-Street-Food-Aktion und Annahme für Sachspenden sind am Wochenende in Weimar angelaufen. Benefiz-Konzert folgt am Freitag. So können Sie helfen:

Auf große Resonanz ist in Weimar der Aufruf gestoßen, die Menschen in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien mit Sachspenden oder Soli-Street-Food am Mascha in der Schützengasse beziehungsweise am M18 der Bauhaus-Studierenden auf dem Campus-Gelände zu unterstützen. Damit hätte Julia Krötzsch, Leiterin des Awo-Fachdienstes für Migration und Integration in der Marienstraße 12 absolut nicht gerechnet, sagte sie am Samstag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die meisten geben mehr als die verlangte Mindestspendensumme

Schließlich kam die Bitte um Spenden mehr als spontan zustande: Am Montag vergangener Woche, als immer mehr Bilder von der Katastrophe nach Deutschland drangen, entschlossen Julia Krötzsch und ihr Mitarbeiter Harun Koyuncu, dass sie unbedingt etwas für die Opfer tun müssen.

Gemeinsam mit dem FSJler des Fachdienstes, Fatih Semiz, trommelte Harun Koyuncu über soziale Netzwerke die türkische Community in Weimar zusammen. Und bereits am Mittwoch trafen sie sich zu Absprachen und kamen auf die Idee der Soli-Street-Food-Aktion. Diese hat in Kooperation mit der Stadt Weimar, der Bauhaus-Universität und dem DNT stattgefunden. Gefühlt rund um die Uhr bereiteten dafür rund 35 Ehrenamtler süße und deftige Speisen aus der traditionellen türkischen Küche zu.

In Aktion waren dafür unter anderem Studierende der Bauhaus-Universität und der Hochschule für Musik sowie Familien, die in Weimar leben. Schließlich, so sagten die Helfer am Samstag übereinstimmend, kenne jeder jemanden, der von dem Erdbeben betroffen ist. Zumal das Gebiet im direkten Bereich der Katastrophe so groß wie das Saarland ist und im weiteren mit den Ausläufern der Eruptionen so groß wie Deutschland.

Die Produkte aus den heimischen Küchen wurden am Samstag vor den Türen der Einrichtungen in der Schützengasse sowie in der Marienstraße angeboten – und fanden für jeweils mindestens drei Euro pro Stück beziehungsweise Portion reißenden Absatz. Die meisten, die an die anfangs prall gefüllten und am Ende ziemlich leeren Tische kamen, steckten für die Opfer bereitwillig mehr als die Mindestsumme in die Spendenboxen. Der Erlös, dessen Höhe am Wochenende noch nicht feststand, soll zu gleichen Teilen an eine türkische und eine syrische Hilfsorganisation vor Ort gehen. Dies gilt auch für das Geld, das am Freitag, 17. Februar, bei einem Benefizkonzert ab 19.30 Uhr im Festsaal des Fürstenhauses der Musikhochschule eingenommen wird.

Parallel hat der Fachdienst für Migration damit begonnen, an seinem Sitz in der Marienstraße 12 Sachspenden zu sammeln. Die Liste dessen was benötigt wird, sei mit Helfern im Katastrophengebiet abgesprochen, weswegen zum Beispiel keine Kleidung angenommen wird, erläuterte Julia Krötzsch.

Vielmehr werde folgendes ganz dringend gebraucht: Erste-Hilfe-Sets, Wundsalbe, Schmerzmittel (nicht verschreibungspflichtig), Damen-Hygieneartikel (so Binden, Wöchnerinnenbinden), Windeln (verschiedene Größen), Babynahrung (Gläschen und Milchpulver), Feuchttücher, Fleece-Decken, Schlafsäcke und Powerbanks. Abgegeben werden kann all dies in dieser Woche Montag bis Freitag (außer Dienstag!) von 10 bis 18 Uhr.

Zudem steht ein Spendenkonto bereit: Sparkasse Mittelthüringen, DE62 8205 1000 0301 0177 60, Verwendungszweck: „Erdbeben“