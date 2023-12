Weimar zeigt Herz: Spendenaktion für Brandopfer gestartet

Gelmeroda Nach dem Feuer in Gelmeroda ist Haus wohl nicht zu retten. Viel Unterstützung für betroffene Familie

Nach dem verheerenden Brand eines Reihenhauses in Gelmeroda hat eine Familie mit Baby und Hund auf nicht absehbare Zeit ihr Zuhause verloren. Nach ersten Einschätzungen kann ihr Haus nicht wieder aufgebaut werden, sagte Susann Ghiletiuc. Sie wohnt wie das betroffene Paar im Ehringsdorfer Weg in Gelmeroda, die junge Mutter ist ihre beste Freundin.

Daher startete Susann Ghiletiuc direkt am Morgen nach dem Brand noch auf der Heimfahrt von der Arbeit im Zug aus München über eine Online-Seite eine Spendenaktion für die Brandopfer. „Ich hatte auf 1000 Euro gehofft“, sagte Susann Ghiletiuc, die die Spendenaktion gemeinsam mit Sandra Wolfram betreut. Diese wiederum kümmert sich um das Internet und sammelt Sachspenden ein. Wobei größere Stücke wie Möbel noch gar nicht angenommen werden könnten, weil dafür eine passende Unterstellmöglichkeit fehlt.

Die erhofften 1000 Euro kamen in Windeseile zusammen. Bis Montagmittag erreichte der Spendenstand bereits knapp 10.000 Euro, also die Hälfte dessen, was Susann Ghiletiuc offiziell als Spendenziel auf der Seite angegeben hat. Sie freut besonders, dass jüngere wie ältere Menschen die betroffene Familie in dieser schweren Zeit gerade vor Weihnachten unterstützen. Die Einzelbeträge reichen von 5 bis 300 Euro. Häufig verbinden die Menschen mit der Geldspende aufmunternde Worte oder das Angebot, auch Sachspenden zur Verfügung stellen zu können. „Frohe Weihnachten! Alles Gute für euch“, heißt es beispielsweise. Ein andere Unterstützerin schreibt: „10 € ist nun nicht die Welt, doch hoffe ich trotzdem, dass ich der Familie damit ein kleines bisschen helfen kann. Im Juli habe ich ebenfalls mein Zuhause durch einen Brand verloren, nachdem ein Blitz einschlug. Ich denke, ich kann ein kleines bisschen nachempfinden, wie sich die Drei (Vier) fühlen. Daher schicke ich der kleinen Familie so viel Kraft, wie ich nur kann!“

Zurzeit sind das Paar und sein erst zehn Wochen altes Baby über die Stadt in einer Notwohnung untergebracht. Nach den bisher verheerenden Informationen über den Zustand des Hauses soll möglichst schnell eine 3-Raum-Wohnung in Weimar gefunden werden. Dann soll auch der Familienhund wieder zu Herrchen und Frauchen zurückkehren können, der außerhalb der Notwohnung betreut wird. Potenzielle Vermieter können ebenfalls über die Spendenseite Kontakt knüpfen, über die das Versenden von Nachrichten an Susann Ghiletiuc möglich ist.

Nach ihren Angaben sei es unklar, wie lange das Paar übergangsweise in der Notwohnung bleiben kann. Es seien Menschen, die selber gerne geben. „Solche trifft es immer“, sagte die Freundin der Familie voller Betroffenheit über das Geschehene. Das Unheil habe sie am Wochenende gleich zweifach getroffen: Ehe in der Nacht zu Samstag gegen 0.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert werden musste, war am Freitag zu allem Überfluss auch noch das Auto des jungen Paares kaputt gegangen.

Wer sich den knapp 460 Menschen anschließen möchte, die bei der Spendensammlung bereits bis Montagmittag teilgenommen haben, kann dies mit Namen oder anonym online unter https://gofund.me/47e89a7f. Über diesen Link kann der Aufruf auch in sozialen Netzwerken geteilt werden.