Weimar: Zum Auftakt „Die göttliche Komödie“

Weimar. „Die göttliche Komödie“ ist zum Start in den regulären Spielbetrieb am DNT als Tanztheater zu erleben.

Mit der Premiere des cinematic dance theatre „Die Göttliche Komödie“ von Ester Ambrosino starten das DNT und die Staatskapelle Weimar am Sonntag, 12. September, 18 Uhr, im Großen Haus in den regulären Spielbetrieb der neuen Saison. Ausgehend von Dante Alighieris weltberühmtem Epos „La (divina) commedia“ hat die Choreografin mit ihrem Team ein bildgewaltiges Gesamtkunstwerk aus Tanz, Gesang, Sprache und Video geschaffen. Die von Michael Krause komponierte Musik wird live gespielt von der Staatskapelle Weimar. Am Pult gibt Andreas Wolf seinen Einstand, der ab dieser Spielzeit am Haus als 1. Kapellmeister engagiert ist. Die Inszenierung entstand als Kooperation von Tanztheater Erfurt, DNT Weimar und Theater Erfurt. Auf die nahezu ausverkaufte Premiere folgen im DNT bis Oktober weitere Vorstellungen am 19. und 25. September sowie am 10. und 24. Oktober, für die noch Karten erhältlich sind.