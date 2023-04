Weimar: Zum Jahrestag der KZ-Befreiung Gedenkbäume und Gedenkfeier

Weimar. Abend mit Ehrenbürgerin abgesagt. Feier am Sonntag geht erneut Stationenwanderung voraus, die Verfolgung der Sinti und Roma ins Zentrum stellt.

Baumpflanzungen zur Erinnerung an die Todesmärsche und die Opfer des „Euthanasie“-Mordprogramms der Nationalsozialisten gehen am Samstag den Feierlichkeiten zum 78. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald voraus. Sie finden im Rahmen des inklusiven Erinnerungsprojektes 1000 Buchen des Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda statt. Angekündigt ist unter anderem ein Grußwort des Weimarer Ehrenbürgers Naftali Fürst, Präsident des Internationalen Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos und Überlebender des KZ Buchenwald. Er übernimmt die Patenschaft für einen Baum zu Ehren des ukrainischen Buchenwald-Überlebenden Boris Romantschenko, der bei einem russischen Bombenangriff auf Charkiw im März 2022 getötet worden war. Die Pflanzaktion beginnt um 16.15 Uhr, Treffpunkt ist an der Kapelle von Schloss Kromsdorf.

Verfolgung der Sinti und Romadiesjähriger Schwerpunkt

Komplett abgesagt wurde der Abend mit der Weimarer Ehrenbürgerin Éva Fahidi-Pusztai. Im Rahmen einer musikalischen Lesung sollte es am Samstag ab 19 Uhr im Fürstenhaus der Musikhochschule eine Reise durch ihr Leben geben. Allerdings musste Éva Fahidi-Pusztai ihren Weimar-Besuch krankheitsbedingt absagen.

Der Gedenkfeier, die am Sonntag, dem 16. April, um 15 Uhr auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ beginnt, ist erneut eine Stationenwanderung vorangestellt. In diesem In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit der Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Aber auch andere Themen und Perspektiven werden präsentiert. Vom Treffpunkt um 13.30 Uhr am Informationsgebäude führt der Weg zur Erinnerungstafel für die US Army, dem Lagertor, dem ehemaligen Block, dem ehemaligen Block 27 sowie abschließend zum Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma.