Diese Aufnahme entstand am 22. März 2022 bei einer Kundgebung zum Gedenken an den Buchenwald-Überlebenden Boris Romantschenko.

Weimar: Zum Jahrestag seines Todes in Charkiw Erinnerung an Boris Romantschenko

Weimar. Der Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald starb am 18. März 2022 beim russischen Bombardement auf seine Wohnung in der Ukraine.

Gemeinsam erinnern die Gedenkstätte Buchenwald, die Achava-Festspiele und die Stadt Weimar an den Buchenwald-Überlebenden Boris Romantschenko, der am 18. März vor einem Jahr im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ums Leben gekommen ist. Die öffentliche Gedenkveranstaltung findet am Samstag, 18. März, ab 14 Uhr, vor dem Porträt von Boris Romantschenko am ehemaligen „Gauforum“ statt. Neben Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und Vertretern der Gedenkstätte sowie der Festspiele wird für den Thüringer Landtag Dorothea Marx (SPD) anwesend sein.

Boris Romantschenko, Jahrgang 1926, wurde im Januar 1943 in das KZ Buchenwald eingewiesen. Er starb kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges bei einem Bombenangriff auf seine Wohnung in Charkiw.