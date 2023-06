Weimaraner kommen nach Weimar

Holzdorf. Zuchtschau des Vereins Weimaraner-Klub am Samstag in Holzdorf.

Der Verein Weimaraner-Klub führt am Samstag, 17. Juni wieder eine Zuchtschau in Holzdorf durch. Teilnehmen werden über 30 Weimaraner Vorstehhunde aus Deutschland, gibt der Vorsitzende der Landesgruppe Thüringen einen Ausblick auf die Veranstaltung am Samstag im Landgut Holzdorf, Otto-Krebs-Weg 5. Beginn ist um 10 Uhr, Ende ist gegen 15 Uhr geplant.

Der Ursprung des Weimaraner Klubs liegt übrigens in Erfurt. Im Juni 1897 wurde der Verein gegründet, der zunächst allerdings „Verein zur Reinzucht des silbergrauen Weimaraner-Vorstehhundes“ hieß, kurz darauf aber umbenannt wurde. Heute zählt der Verein nach eigenen Angaben bundesweit etwa 3500 Mitglieder. Seit Beginn stehe der Klub für die jagdliche Leistungszucht des Weimaraners.