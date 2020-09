Weimaraner trafen sich in Stadt und Land

Das Nebeneinander von Natur und Kultur hat der Gruppe „Weimaraner auch ohne Jagd glücklich“ am Ende besonders gefallen. Drei Tage lang trafen sich Halter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit bis zu 45 Vorstehhunden in der namensgebenden Stadt ihrer Vierbeiner. Sie unternahmen Wanderungen zwischen Kromsdorf und Tiefurt, Belvedere und Linda. Krönender Abschluss war am Sonntag eine Altstadt-Tour samt Erinnerungsfoto am Goethe- und Schiller-Denkmal.