Weimarer Absolvent lässt spielerisch Recycling begreifen

Einer der vier Bestandteile des „MateriaLab“ ist das Biomüll-Experiment, in dem Kinder selbst erzeugte Materialien auf Haltbarkeit testen können.

Weimar. Bauhaus-Universitäts-Absolvent Florian Henschel bekommt für seine Idee „MateriaLab“ eine national renommierte Auszeichnung,

Drei Absolventen des Produktdesigns an der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität haben mit renommierten Auszeichnungen für Aufsehen gesorgt. Florian Henschel erhält für seine Bachelorarbeit „MateriaLab“ den mit 1000 Euro Preisgeld dotierten Social Design Award der Plattform „German Design Graduates“, ausgelobt von der Hans-Sauer-Stiftung. Elias Fahle und Maximilian Schatz gewannen dabei, ebenso wie Henschel, sogenannte „Supports“, die zur Teilnahme an einem Netzwerkabend berechtigen.

Henschels Idee: Er konzipierte und baute Experimentierkästen für Kinder zum Thema Abfall und Recycling und gab diesen Sets den Namen „MateriaLab“. Das System besteht aus vier Holzkisten: Mit der Papier- und der Kunststoff-Kiste können die Kinder selbst mit speziellen Werkzeugen recyceln und aus den gewonnenen Wertstoffen kleine Scheiben erzeugen. Im Biokunststoff-Experiment lässt sich ein Stärke-basierter Biokunststoff selbst herstellen. Im Biomüll-Experiment können die Kinder die Proben mit Hilfe von Würmern in einem zweimonatigen Langzeitversuch auf ihre Haltbarkeit testen.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Florian Henschel beschäftigt sich in seiner Arbeit nicht nur mit einer der relevantesten Herausforderungen unserer Zeit, dem Umgang mit begrenzten Ressourcen“, lobte die Jury, „sondern spricht auch eine Zielgruppe, nämlich Grundschulkinder an, die schon bald Mitverantwortung für die Zukunft unseres Planeten tragen wird.“ Beim Netzwerkabend treffe er auf Persönlichkeiten und Firmen aus der Designpraxis treffen. Daraus können sich Volontariate, Coachings und Mentoring-Programme ergeben – mit der Chance, dass sein Projekt in Produktion geht.

Maximilian Schatz ist dort mit seinem Material- und Konstruktionssystem „Faser.Faden.Filament“ dabei – Naturfasern aus Hanf als Alternative zu Carbon- oder Glasfasern. Fahle hat eine Orthese aus einem selbst entwickelten, elastischen 3D-Perlengewebe entwickelt. Alle drei sind zudem in einer Ausstellung im Berliner Kunstgewerbemuseum vertreten.