Weimarer Antennen-Experten fokussiert sich künftig auf die Automobilbranche

Weimar. Unternehmen Desay SV Europe will die Produktion für den Nachrüstmarkt mit aktuell rund 50 Mitarbeitern bis Jahresende verkaufen. Das sind die Gründe:

Das Unternehmen Desay SV Europe mit Hauptsitz in Legefeld fokussiert sich künftig ausschließlich auf sein Geschäft mit Automobilherstellern. Die Aktivitäten im Nachrüstmarkt sollen verkauft werden, teilte Desay SV Europe mit.

Bislang habe das Unternehmen in Europa zwei unterschiedliche Geschäftsaktivitäten verfolgt, erläuterte Geschäftsführer Michael Weber. „Zum einen das OEM-Geschäft unter der Marke Desay SV, also die Erstausrüstung von Fahrzeugen mit anspruchsvollen Antennen- und Elektroniklösungen. Und zum anderen das Non-OEM Geschäft unter der Marke Antennentechnik Bad Blankenburg, also die Nachrüstung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen mit Antennen und passendem Zubehör.“ Künftig stehe in Europa das stark wachsende OEM-Geschäft im Fokus. „Wir sind überzeugt, dass sich die beiden Bereiche mit klarer strategischer Ausrichtung und verminderter Komplexität getrennt voneinander erfolgreicher entwickeln können“, betonte der Geschäftsführer.

Desay SV Europe deckt als Erstausrüster drei Segmente ab: Antennenlösungen einschließlich komplexer Messdienstleistungen über die Tochtergesellschaft ATC, Infotainment für die Fahrzeugkabine und Fahrerassistenzsysteme. In diesen Feldern konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen beiden Jahren über 20 Projektaufträge namhafter Kunden gewinnen und habe damit künftige Umsätze im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich gesichert.

Für das Non-OEM Geschäft mit einem Umsatz von über sieben Millionen Euro im Jahr 2022 und rund 50 Mitarbeitern werde ein Käufer gesucht. Dieses sei in den vergangenen drei Jahren mit über 40 Prozent kräftig gewachsen, so Michael Weber. „Wir haben potenzielle Kaufinteressenten identifiziert, mit denen wir Gespräche führen werden.“ Bis eine Lösung gefunden sei, würden die Geschäftsaktivitäten regulär weitergeführt. Einen erfolgreichen Verkauf erwarte das Unternehmen noch 2023.

Das Non-OEM-Geschäft steht für die etablierte Marke Antennentechnik Bad Blankenburg (ATTB). Es sei auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Antennenlösungen im mobilen und stationären Nachrüstmarkt spezialisiert. Zu den Kunden zählen Hersteller von Sonderfahrzeugen, Wiederverkäufer und Großhändler.

Die ATBB wurde im März 2019 vom chinesischen Konzern Huizhou Desay SV Automotive gekauft und im November 2020 in die Desay SV Automotive Europe mit Sitz in Legefeld verschmolzen. Zu den Kunden zählen die Automobil-, Energie- und Industriebranche.