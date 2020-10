Weimarer Arbeitnehmer gesünder als die im Landkreis

Die Beschäftigten im Weimarer Land sind deutlich länger krankgeschrieben als die in der Kulturstadt: Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Gesundheitsreport der Barmer-Ersatzkasse. Der wertet die Daten des Jahres 2019 von insgesamt rund 15.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus, die in Weimar und dem Landkreis bei der Barmer versichert sind.

Während Weimarer Arbeitnehmer vergangenes Jahr durchschnittlich 18,1 Tage Krankschreibungs-Tage verbuchten, waren es im Weimarer Land im Schnitt 23. „Damit liegt Weimar deutlich unter und das Weimarer Land deutlich über dem Thüringer Durchschnitt von 21,9 Tagen“, sagt Barmer-Regionalgeschäftsführer Steffen Pallaske. Insbesondere Rückenprobleme, seelische Leiden und Atemwegserkrankungen seien die Hauptursachen für Krankschreibungen, wie Auswertungen im aktuellen Gesundheitsreport ergaben.

„Das Thema Mitarbeitergesundheit hat bei vielen Unternehmen im Landkreis nicht den Stellenwert, den es verdient“, sagt Pallaske angesichts der bereits seit Jahren konstant hohen Zahlen. „Einst gab es in beinahe jedem Betrieb eigene Sportgruppen. Auch heutzutage dürfte jedem klar sein, dass gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter die Basis für wirtschaftlichen Erfolg sind.“ Deshalb sei es besonders wichtig, die betriebliche Gesundheitsförderung und das Gesundheitsmanagement stärker in den Fokus zu rücken. „Da mehr als 90 Prozent der Unternehmen in Weimar und im Weimarer Land Kleinst-, kleine- und mittelständische Betriebe sind, gibt es mittlerweile ganz verschiedene, individuelle Unterstützungsmöglichkeiten. Die Unternehmen müssten sie bloß nutzen“, so Pallaske.

In Weimar ist insbesondere die Zahl der rückenbedingten Krankheitstage von durchschnittlich 3,2 im Jahr 2018 auf 3,7 Tage im vergangenen Jahr angestiegen. Für das Weimarer Land hingegen verzeichnet die Barmer einen Rückgang der Krankschreibungen wegen Rückenproblemen von 6 auf 5,5 Tage, also trotz des Rückgangs immer noch deutlich mehr als im städtischen Bereich. Mit Blick auf Atemwegserkrankungen zeigen die Barmer-Auswertungen, dass die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land gesunken ist. Mit 2,8 Tagen im Weimarer Land (3,5 Tage im Jahr zuvor) und 2,5 Tagen in Weimar (3,4 Tage im Jahr zuvor) liegen die Werte unter dem Thüringer Durchschnitt von 2,9 Tagen. Mit psychisch bedingten Leiden waren die Beschäftigten aus Weimar im vergangenen Jahr im Schnitt 3,7 Tage krankgeschrieben, während es im Weimarer Land durchschnittlich 3,9 Tage waren.

Im gesamtdeutschen Durchschnitt waren Arbeitnehmer im vorige, Jahr durchschnittlich 18,2 Tage krankgeschrieben. Beim Vergleich aller deutschen Landkreise rangiert Weimar somit auf Platz 217, das Weimarer Land hingegen sogar auf Rang 15 von mehr als 400. Spitzenreiter mit den meisten Krankheitstagen ist der Kreis Parchim (Mecklenburg-Vorpommern). Dort waren die Menschen im vergangenen Jahr im Schnitt 24,7 Tage krankgeschrieben. Die wenigsten Fehltage, nämlich 12,8, wurden in Stuttgart verzeichnet.