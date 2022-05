Der Präsident des Handwerker-Carnevals in Weimar, Bernd Rost, fiebert mit der Eintracht: Heute gilt SGE statt HWC.

Der närrische Bäckermeister aus der Schützengasse hat sich jetzt sportlich geoutet. HWC-Präsident Bernd Rost ist Eintracht-Frankfurt-Fan und hat für das Euro-League-Finale am Mittwochabend vorgebacken. Wenn seine Eintracht gewinnt, bekommt jeder Kunde am Donnerstag einen gebackenen Eintracht-Taler. Woher die Leidenschaft? Die Eintracht hat, wie Rost, am 8. März Geburtstag.