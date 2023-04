Weimarer Bayer-Werk legt Grundstein für millionenschwere Investition

Weimar. Größtes Umbauprojektes in der Geschichte des Standortes soll so am 19. April starten. Das ist geplant:

Nach zweijähriger Vorbereitung will die Bayer GmbH und Co. KG eines der größten Umbauprojekte in der Geschichte des Standortes an der Döbereinerstraße starten. Am 19. April soll der Grundstein für die Erweiterung und Modernisierung des Verpackungsbereiches gelegt werden. Mit einer Investition von rund 25 Millionen Euro werden nach Unternehmensangaben die bestehenden Flächen auf den neuesten Standard umgebaut sowie der Gebäudekomplex um 30 Prozent erweitert.

„Der Umbau ermöglicht uns, weitere Mengensteigerungen und zusätzliche Produktionskapazitäten zu realisieren“, betonte Geschäftsführer Thomas Schubert. Er sprach von einem Meilenstein sowie einem „wichtigsten Schritt in die Zukunft des Stadtortes und der Arbeitsplätze“.