Weimarer Bienenmuseum lädt Kinder zum Ferienbastelprogramm ein

Die Ferienveranstaltungen im Bienenmuseum in Weimar sind über viele Jahre hinweg schon zu einer Tradition geworden. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Weimar. Vom 26. bis 28. Oktober können die Schüler Kerzen ziehen. Die Einrichtung bietet zudem weitere Bastelmöglichkeiten an und bittet bei Gruppen um Anmeldung.

Zum Beginn der Herbstferien startet im Deutschen Bienenmuseum in Weimar wieder das Bastelprogramm für Kinder. Von Dienstag, 26. Oktober, bis Donnerstag, 28. Oktober, können Kinder ab vier Jahren mit Museumspädagogen Sandra Baumann Kerzen und Weihnachtsanhänger aus Wachs herstellen. Zudem werden weitere Bastelstationen aufgestellt.

Die Veranstaltung findet an den drei Tagen jeweils von 14 bis 17 Uhr auf dem Museumshof in der Ilmstraße statt. Die Kinder müssen in Begleitung eines Erwachsenen erscheinen. Bei größeren Kindergruppen wird um eine Anmeldung vorab gebeten. Für Erwachsene gilt die Maskenpflicht.

Anmeldung von Gruppen unter Telefon: 03643/4920401 oder per E-Mail an: DeutschesBienenmuseum@gmx.de