Weimarer Brandstifter gesteht

Weimar. Warum die Polizei ihn unmittelbar nach der Tat stellen konnte.

Ein 34-Jähriger hat gestanden, am 19. Mai gegen 3 Uhr eine Garage in der Industriestraße in Brand gesetzt zu haben, nachdem er sich zuvor mehrfach bei seiner Aussage in Widersprüche verwickelt hatte. Er war unmittelbar nach dem Feuer gefasst worden, als er per Fahrrad fliehen wollte. Zudem hatte er Betäubungsmittel und gestohlenes Werkzeug bei sich. Weil der Sicherheitsdienst, der die Polizei alarmiert hatte, ihn gut beschreiben konnte, hatten die Beamten schnell Erfolg. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Der Mann ist als Brandstifter polizeibekannt, hatte vor einem Jahr eine seiner Taten gefilmt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftantrag abgelehnt, er ist wieder auf freiem Fuß.