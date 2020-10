„Weimarer Buchlöwe“ startet wieder

Der „Weimarer Buchlöwe“, Schreibwettbewerb für Grundschulkinder, startet mit dem Kieck-Theater am Dienstag, 10. November, 10 Uhr, neu durch. „Lach dich gesund, bleib kunterbunt“ lautet das Thema. Die Weimarer Stadtbücherei und die Stadtkulturdirektion als Veranstalter, hoffen auf viele kunterbunte, witzige Geschichten, die Mut machen und fröhlich sind. Eine zweite Auftaktveranstaltung folgt am Freitag, 13. November, um 10 Uhr in der Schul- und Stadtteilbibliothek Schöndorf. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt, es gelten die Hygieneregeln.