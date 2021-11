Weimarer Buchlöwe wartet auf lustige Geschichten von kleinen Helden

Weimar. Schreibwettbewerb für Grundschüler geht in eine neue Runde. Zusendungen müssen Stadtbücherei spätestens nach den Winterferien erreichen.

Auftakt für die neue Runde: Der Weimarer Buchlöwe, bekanntlich ein Schreibwettbewerb für Grundschüler, sucht wieder frisches Lesefutter. Dieses mal wartet er auf Zusendungen zum Thema „Wir sind Helden! Lustige Geschichten von mutigen Mädchen und Jungen“. Zur Einstimmung zeigt das Kieck-Theater am Freitag, 12. November, und am Montag, 15. November, jeweils ab 10 Uhr in der Stadtbücherei für angemeldete Schulklassen ein Theaterstück, das sich um die Geschichte vom kleinen Angsthasen rankt, der zum Helden wird. Aber auch im Publikum werden mutige Kinder gefragt sein, verriet die Stadtbücherei.

Weil es hier wie dort um Helden geht, kooperiert der Weimarer Buchlöwe erstmals mit dem Festival „Weimarer Rendezvous mit der Geschichte“. Begleitend dazu gibt es in der Stadtbücherei eine kleine Ausstellung zum Thema „Helden“ mit Medien zum Entleihen – und das für alle Altersgruppen.

Spätestens nach den Winterferien müssen die Beiträge der schreiblustigen Grundschüler an die Stadtbücherei geschickt werden, damit die Jury die besten auswählen kann. Im Frühjahr ist ein buntes Abschlussfest geplant: mit Texten, Gästen und Preisen für die tollsten Einsendungen.

Zuschriften an: Stadtbücherei Weimar, Steubenstraße, 1 99423 Weimar