Weimarer Bushaltestelle „Prager Straße“ wird temporär verlegt

Weimar. Ab Montag kommt es zu einer zeitweisen Veränderung des Weimarer Busverkehrs.

Wegen der Erneuerung einer Trafo-Station in der Moskauer Straße kommt es bereits ab Montag, 21. August, etwa 10 Uhr zu Veränderungen des Busverkehrs, die die Buslinie 7 betreffen. Wie die Stadtwirtschaft mitteilt, werde die Haltestelle „Prager Straße“ in Fahrtrichtung Stadt auf die gegenüberliegende Straßenseite an die „Haltestelle Prager Straße – Richtung Kaunaser Straße“ verlegt. Die Änderung dauere voraussichtlich bis Freitag, 1. September, an.