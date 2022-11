Weimarer Cello-Studierende gewinnen hoch dotierte Preise

Weimar. Zwei junge Cello-Studierende räumen bei internationalen Wettbewerben ab.

Bemerkenswerte Erfolge verzeichnet die Celloklasse von Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt an der Hochschule für Musik Franz Liszt. Die 17-jährige Bachelorstudentin Luka Coetzee gewann jüngst den mit 18.000 Euro dotierten 1. Preis beim „Pablo Casals International Award“ in El Vendrell (Spanien), der Geburtsstadt des berühmten Cellisten Pablo Casals. Auch Cellostudent Ivan Skanavi erspielte sich den mit 15.000 Euro dotierten 1. Preis beim Internationalen Cello-Wettbewerb „Grand Prix Emanuel Feuermann“.

Luka Coetzee, Bachelor-Studentin an der HfM. Foto: Andreas Harms

„Der Wettbewerb ist in diesem Jahr das wichtigste Cello-Event neben dem Queen Elisabeth-Wettbewerb, den ja bereits meine Studentin Hayoung Choi gewonnen hatte“, freut sich der Weimarer Celloprofessor Wolfgang Emanuel Schmidt und fügt schmunzelnd hinzu: „So kann es weitergehen.“ Die Wertungsrunden des Feuermann-Wettbewerbs fanden im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie statt. Im Finale spielte Ivan Skanavi das zweite Cellokonzert von Dmitri Schostakowitsch mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Joseph Bastian.

Auch Skanavis Weimarer Kommilitonin Luka Coetzee zeigt sich über ihren Erfolg hoch erfreut: „Es ist eine große Ehre, den 1. Preis des Pablo Casals International Award gewonnen zu haben, und es ist ein Privileg, nun ein kleiner Teil seines großen Vermächtnisses als Cellist und Mensch zu sein.”

Preis unterstützt junge Talente Musikstudium fortzusetzen

Im Finale des Casals-Wettbewerbs in El Vendrell spielte die Cellistin drei Sätze aus Johann Sebastian Bachs Suite für Violoncello solo Nr. 3 sowie Antonín Dvoráks Cellokonzert in h-Moll. „Dieser Preis hilft jungen Cellistinnen und Cellisten unter 22 Jahren, ihr Musikstudium mit Hilfe und Unterstützung der Pau Casals Foundation fortzusetzen“, erklärt Luka Coetzee.

Luka Coetzee, geboren 2004 in Kanada, gab ihr Solodebüt im Alter von elf Jahren mit der Calgary Civic Symphony. Zuletzt erhielt sie im September 2022 den Frans Helmerson-Förderpreis der Kronberg Academy und trat als Solistin mit dem Stuttgarter Kammerorchester auf. Im Oktober 2022 erspielte sie sich den 2. Preis sowie den Sonderpreis der Jury beim 8. Internationalen Dotzauer-Wettbewerb für junge Cellisten. Im selben Monat trat Luka als 1. Preisträgerin des 9. Johansen International Strings Competition in Washington D.C. mit dem National Philharmonic Orchestra auf.

Auch der 1996 in Moskau geborene Ivan Skanavi entdeckte das Cello frühzeitig für sich. Bereits im Alter von sechs Jahren nahm er unterricht. Bevor er sein Studium an der Weimarer Musikhochschule aufnahm, studierte er zunächst am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium. Er ist Preisträger des „Russian National Cello Competition“, des Wettbewerbs „Ton&Erklärung“ Hannover und des Tonali-Wettbewerbs Hamburg. 2019 erreichte er das Semifinale des Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerbs in Moskau sowie auch die zweite Runde des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD.