Weimarer Chefarzt leitet bedeutende Fachgesellschaft

Übergabe des Präsidentenpokals: Norman Best hat das Amt von seinem Vorgänger Max Emanuel Liebl (rechts) übernommen.

Weimar. Neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Physikalische und Rehabilitative Medizin will am Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar neue Maßstäbe setzen.

Besondere Ehre für Norman Best: Der Chefarzt des Zentrums für Physikalische und Rehabilitative Medizin am Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar wurde vor zwei Jahren zum ersten Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Physikalische und Rehabilitative Medizin (DGPRM), gewählt und ist nun turnusmäßig zum Präsidenten ernannt worden. Er übernahm das Amt von Max Emanuel Liebl von der Berliner Charité. Die DGPRM vertritt als wissenschaftliche Fachgesellschaft die Physikalische und Rehabilitative Medizin in Deutschland.

„Wir möchten die Aktivitäten der wissenschaftlich aktiven und praktisch tätigen Akteure unseres Fachgebiets koordinieren und den Austausch, auch international, stärken“, erklärt der Mediziner kurz und prägnant das Ziel des Verbands und verweist in einer Presseinformation des Klinikums darauf, dass durch einen offenen Dialog sektorenübergreifende Versorgungslücken geschlossen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch außerhalb der DGPRM, gestärkt werden sollen. So könne die Physikalische und Rehabilitative Medizin (PRM) in Deutschland zukunftsfähig weiterentwickelt und gestärkt werden.

Das Weimarer Zentrum für Physikalische und Rehabilitative Medizin sieht er dabei gut aufgestellt: „Wir hoffen, im Jahr 2024 das einzige europäisch zertifizierte Zentrum in Deutschland zu werden, in dem Fachärzte für PRM nach europäischen Standards ausgebildet werden“, heißt es weiter in der Presseinformation des Klinikums. Möglich werde das durch die europäische Facharztanerkennung und die Zulassung als europäisch zertifizierter Ausbilder für PRM, die Norman Best führen darf.

In seiner neuen Funktion möchte Chefarzt Norman Best die Nachwuchsarbeit fördern und sich besonders für das „Junge Forum“, die Nachwuchsorganisation, einsetzen.