Weimarer Corona-Zahlen sinken leicht

Die Zahl der aktiv Infizierten sank in Weimar um acht auf jetzt 90. (Symbolbild)

Weimar Aktuell ist kein Patient aus Weimar mehr mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.

Das Pandemie-Geschehen in der Stadt Weimar und ihren Ortsteilen entwickelte sich zum Wochenende hin mit leicht sinkender Tendenz. Am Samstagvormittag vermeldete das Gesundheitsamt eine neue Infektion mit dem Corona-Virus, die Ansteckung passierte innerhalb einer Familie. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Die Zahl der aktiv Infizierten sank damit um acht auf jetzt 90, die der Genesenen stieg um 22. In stationärer Behandlung ist aktuell kein Corona-Patient mehr. 377 Menschen befinden sich in Quarantäne, das sind 35 mehr als am Freitagvormittag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 75,12 auf 73,59 – damit liegt Weimar deutlich unter den Werten des Kreises Weimarer Land.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird sie am Montag, 22. Februar, ihre Datenverwaltung zur Pandemie-Entwicklung auf die neue Software „Sormas“ umstellen. Sie ermöglicht unter anderem ein effektiveres Kontaktpersonen-Management. Während der Umstellung, so die Pressestelle, könne es bei den Zahlenmeldungen zu Verzögerungen oder Korrekturen kommen.