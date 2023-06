Weimarer Ensemble brilliert im Leipziger Gewandhaus

Für minutenlange stehende Ovationen sorgten am Sonntag die mehr als 500 Sänger und Musiker im Gewandhaus.

Weimar. Philharmonischer Chor Weimar sorgt mit weiteren zwölf Chören für stehende Ovationen des Publikums. Weitere Sängerinnen und Sänger sind willkommen.

Der Philharmonische Chor Weimar hat am Sonntag gemeinsam mit zwölf weiteren Chören aus Deutschland und der Schweiz anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Leipziger Oratorien-Chores für stehende Ovationen im Gewandhaus gesorgt. Die 480 Choristen und Choristinnen sangen den „Lobgesang“ und den „Psalm 95“ von Felix Mendelssohn Bartholdy gemeinsam mit dem Mendelssohn Kammerorchester Leipzig sowie den Solistinnen und Solisten Sarah Kollé (Sopran), Maria-Teresa Martini (Sopran) und André Khamasmie (Tenor) sorgten unter der Gesamtleitung von Thomas Stadler für minutenlange stehende Ovationen im großen Saal des Gewandhauses in Leipzig.

Der Philharmonische Chor Weimar war einer der Chöre, die sich erfolgreich für das aus Bundesmitteln im Projekt „Neustart Amateurmusik“ geförderte Projekt anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Leipziger Oratorien-Chores beworben hatten. „Dass wir neben vielen renommierten Oratorienchören den Zuschlag erhalten haben, erfüllt uns mit großem Stolz“, freut sich der musikalische Leiter des Philharmonischen Chores Weimar, Ralf Jorik Schöne.

Am 18. Juni sind beide Werke noch einmal in Thüringen zu hören

Am 18. Juni ab 19 Uhr führt der Philharmonische Chor Weimar als Gast der Suhler Singakademie und mit Unterstützung des Leipziger Oratorien-Chores beide Werke noch einmal in Thüringen auf. Im Congress Centrum Suhl (CCS) singen Ani Taniguchi (Sopran), Marlen Bieber (Mezzosopran) und Andrè Khamasmie (Tenor) unter der Leitung von Lukas Tobias Sommer zusammen mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach.

Um weitere chorsinfonische Projekte wie etwa „Die Zauberflöte“ oder die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Albert Schönberger in Weimar beziehungsweise Arnstadt gut bewerkstelligen zu können, benötigt der Chor weitere motivierte Sängerinnen und Sänger, vor allem im Sopran sowie in den Männerstimmen. Interessierte hat der Philharmonische Chor Weimar dazu ermuntert, zum Schnuppern in eine der Proben kommen, die jeweils dienstags ab 19.30 im Chorsaal des Deutschen Nationaltheaters Weimar stattfinden.

Aus ehemaligem Konzertchor des DNT 1977 gegründet

Als einer der traditionsreichsten Chöre in Weimar blickt der Philharmonische Chor auf eine lange musikalische Wegstrecke zurück. Gegründet am 1. Juli 1977 aus dem ehemaligen Konzertchor des Deutschen Nationaltheaters Weimar, wirkte der Ergänzungschor des Opernchores im Laufe seines vier Jahrzehnte andauernden Bestehens bei zahlreichen sinfonischen Konzerten und Operninszenierungen des Deutschen Nationaltheaters (DNT) mit. Daneben baute der Chor eine eigenständige Konzerttätigkeit in und um Weimar auf.

Das Repertoire des Philharmonischen Chors Weimar umfasst trotz Kammerchor-Besetzung bis heute die gesamte Bandbreite der Chorliteratur. Neben klassischem Liedgut und Opernchören stehen auch geistliche und zeitgenössische Werke auf dem anspruchsvollen Programm. Seit Juni 2013 agiert der Philharmonische Chor Weimar als vom DNT unabhängiger Konzertchor und firmiert seither als gemeinnütziger eingetragener Verein.

Seit 2018 ist er Mitgliedschor des Verbandes deutscher Konzertchöre.

Informationen zum Chor www.philharmonischerchor-weimar.de