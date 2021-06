Weimarer Firma Glatt schafft mit Partner einmalige Anlage

Viel innovative Technik steckt in der Anlage zum Phosphatrecycling, die Seraplant und die Weimarer Glatt Ingenieurtechnik gemeinsam entwickelt haben.

Weimar. Ein Weimarer Unternehmen hat eine innovative Produktionsstätte zur Rückgewinnung des begehrten Nährstoffs Phosphor mit entwickelt.

Nach nur 20-monatiger Bauzeit und mit einer Investition von mehr als 20 Millionen Euro ging im Frühjahr eine für Deutschland bislang einmalige Produktionsanlage für phosphathaltigen Einzel- und Mehrnährstoffdünger für die Land- und Forstwirtschaft in Betrieb. Die Seraplant GmbH und die Weimarer Glatt Ingenieurtechnik haben das hocheffiziente und zum Patent angemeldete Herstellverfahren gemeinsam entwickelt, das jetzt eingeweiht worden ist.

Es schließt die Lücke im Phosphorkreislauf, indem es das Recycling mit dem Herstellungsprozess für neuen Dünger verbindet und zu direkt vertriebsfähigen Produkten führt.

Der Weimarer Technologieexperte Glatt ist auch das von Seraplant beauftrage Unternehmen zur Planung und Umsetzung der kompletten Anlagentechnik von der Rohstoffanlieferung bis zum Fertigdünger. Der Leistungsumfang von Glatt umfasst dabei die Verfahrensentwicklung, die gesamtheitliche Planung, die Lieferung aller Prozessausrüstungen und Nebenanlagen, die Montage und Inbetriebnahme.

Mit dem Knowhow aus Weimar betreibt Seraplant nun eine industrielle Produktionsstätte für Phosphatdüngemittel auf Basis einer innovativen Recycling-Technologie. Pro Jahr werden 60.000 Tonnen Phosphatdünger produziert, „gebrauchsfertig, handelsüblich und konform zur Düngemittelverordnung“, teilt Glatt mit. Kunden seien Agrarbetriebe der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft, Agrar- und Gartenbaugroßhandel sowie die Düngemittelindustrie.

Zum Hintergrund: Die Klärschlammverordnung hat in Deutschland, wo es keine natürlichen Phosphorvorkommen gibt, Veränderungen angestoßen: Die Rückgewinnung des Stoffes ist vorgeschrieben. Mit der Produktion in Haldensleben lasse sich der Nährstoff aus Klärschlammaschen rückgewinnen und für neue Phosphat- oder Mehrstoffdünger nutzen. Die Firmen kündigten an, langfristig weitere Projekte zur Phosphor-Rückgewinnung zu entwickeln.