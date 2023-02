Weimarer Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin unterstützt

Weimar. Familienbetrieb aus dem Landkreis Sömmerda spendet an Weimarer Förderverein.

Über eine Spende in Höhe von 1200 Euro konnte sich unlängst der Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sophien- und Hufeland-Klinikum freuen. Wie das Klinikum mitteilte, stamme der Erlös aus einer Aktion, die der Familienbetrieb „Weilepp Hofladen & Landwirtschaft“ aus Roldisleben im Landkreis Sömmerda im Dezember vergangenen Jahres gestartet hatte. Während des Weihnachtsbaumverkaufs habe das Team um Steffen Weilepp Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt. Der Verein unterstütze die familienorientierte Versorgung von kranken Kindern und Jugendlichen der Klinik durch Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung.